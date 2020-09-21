بوريل: سنحشد كل الجهود لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا بشكل كامل

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائب الرئيس جوزيب بوريل، حشد كل الجهود من أجل الاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط في ليبيا.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل اليوم الإثنين: “سنحشد كل الجهود من أجل الرفع الكامل للحصار على إنتاج النفط في ليبيا، والذي كلف البلاد أكثر من 10 مليارات دولار منذ بداية العام”.

وأضاف المسؤول الأوروبي، أنه “لفهم أهمية هذه القضية يكفي مقارنة هذا الرقم بالمساعدات المقدمة لليبيا، على الأكثر بضع مئات من ملايين الدولارات”، مشيرا إلى أن البلاد تفتقر إلى الكهرباء والمياه في المدن الرئيسية بسبب عرقلة إنتاج النفط.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن الجمعة الماضية، استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب.

وقررت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة، على حد قولها.

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