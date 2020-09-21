“بلومبيرغ”: أول شحنة من النفط الليبي ستصدر الخميس من ميناء الحريقة بطبرق

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الاثنين، عن تصدير أول شحنة من النفط الليبي، الخميس المقبل، من ميناء الحريقة بطبرق بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الرفع الجزئي للقوة القاهرة.

وأضافت الوكالة، بحسب مصدر مطلع، أن الناقلة Marlin Shikoku ستصل ميناء الحريقة الذي تديره شركة الخليج العربي للنفط، الخميس القادم؛ لتحميل النفط الخام، مشيرة إلى أن هذه الناقلة مستأجرة من قبل Unipec الذراع التجاري لأكبر شركة تكرير مملوكة للدولة في الصين، ويمكن أن تحتوي ناقلات سويز ماكس عادةً على حوالي مليون برميل من النفط.

وفي ذات السياق أشارت الوكالة إلى أن العمل لم يبدأ بعد في حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميًا.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، الجمعة، رفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية التي لا يوجد بها مرتزقة الفاغنر الروس

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