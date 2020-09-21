الشركة الليبية النرويجية للأسمدة: دخول سفينة لميناء البريقة لشحن ثمانية آلاف طن متري من الأمونيا

قالت الشركة الليبية النرويجية للأسمدة اليوم الاثنين إن السفينة “Gas Snapper” دخلت لميناء البريقة البحري لشحن ما يقارب 8000 طن متري من الأمونيا.



وأضافت الشركة أن الإدارة الطبية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز قامت بفحص طاقم السفينة بمنطقة المخطاف بالميناء قبل إعطاء الإذن بدخولها والسماح لها بشحن الكمية المذكورة.



وتأمل الشركة أن تكون هذه الشحنة هي باكورة لشحنات أخرى قادمة، وأن تتمكن الشركة من إعادة تشغيل المصانع وإن كان بشكل جزئي بعد الحصول على كميات الغاز والمرافق اللازمة لذلك.

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