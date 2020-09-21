ربيعة عمّار: عدد الباحثين عن عمل الذين سجلوا بالمنظومة خلال شهر سبتمبر فقط تجاوز 300 ألفًا

قالت المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “ربيعة عمار” اليوم الاثنين إن عدد الباحثين عن عمل الذين سجلوا بالمنظومة خلال شهر سبتمبر الجاري تجاوز 300 ألف باحث عن عمل من مختلف ربوع ليبيا.



وأضافت أن المرحلة الأولى من عملية تسجيل الباحثين ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي في أغسطس الماضي قد انتهت، وستبدأ بعدها المرحلة الثانية والمتمثلة في عمليات الفرز والمطابقة وكشف الازدواج والربط مع الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني.



وأشارت “ربيعة عمّار” إلى أن عملية تحديث البيانات مستمرة وأن باب التسجيل في منظومة الباحثين عن عمل ما يزال مفتوحا للراغبين في التسجيل.

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