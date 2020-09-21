دخول أولى الناقلات للموانيء النفطية

أكد مدير مديرية حرس الهلال النفطي “إيهاب بوخريص” اليوم الاثنين لصحيفة صدى الاقتصادية دخول أول ناقلة لتحميل مادة “الأمونيا” والتي تقدر حمولتها 8000 طن من الأمونيا.



يذكر أن هذه الناقلة هي أولى الناقلات التي تدخل الموانئ بعد توقف تصدير النفط منذ أكثر من ثمانية أشهر، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة التابعة لبرلمان طبرق “خليفة حفتر” استئناف تصدير النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية