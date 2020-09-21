استمرار تباين سعر الدولار الامريكي عند مستويات منخفضة أمام الدينار الليبي.. أخر الأسعار

واصلت أسعار الدولار الامريكي انخفاضها وتباينها أمام الدينار الليبي وسط حالة من عدم الاستقرار في تداولات السوق السوداء “الموازي” في سوق المشير للعملات ، بعد تسجيل انخفاضها عقب اتفاق ليبي بإعادة فتح النفط.

وتداول التجار الدولار مساء الاثنين خلال اخر تحديث بـ 5.86 ديناراً ، فيما سجلت حوالة تركيا 5.89 ديناراً، واستقر اليورو عند 6.74 ديناراً.

عدم استقرار

ويعيش الدولار حالة من عدم الاستقرار بعد التطورات الاخيرة، وسجل عصر اليوم 5.94 ديناراً في أعلى سعر له في تعاملات الاثنين، و5.90 دينار في أدنى سعر له.

وعزى متداولون السبب وراء تذبذب الاسعار بعد التوضيح الذي نشره الجيش الوطني على خلفية إعادة فتح النفط لشهر فقط وليس بصفة مستمرة، وسط مخاوف من فشل الاتفاق وعرقلته من قبل الجماعات المسلحة وموقف جماعة الاخوان الرافض بقوة للاتفاق، وكذا تداول انباء لرفض السراج لهذا الاتفاق وعدد من قيادات الوفاق على الرغم من رفع حالة القوة القاهرة عن المؤاني النفطية.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 5.86 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.89 دينار

اليورو = 6.74 دينار

الباوند = 7.35 دينار

الدينار التونسي = 2.10 دينار

الجنية المصري = 0.36 دينار

الدولار بشيك المصدق = 6.90 دينار “مصرف التجارة والتنمية”

الدولار بشيك المصدق = 6.85 دينار “مصرف الوحدة”

الذهب الكسر عيار 18 بـ 260 دينار للجرام.

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