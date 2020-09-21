“صنع الله” يناقش مع الصدّيق الصور البلاغات المقدمة من مؤسسة النفط ضد كل من تسبب في تعطيل إنتاج النفط الليبي

قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة “مصطفى صنع الله” اجتمع اليوم الاثنين مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” لإحاطته بالتحديات التي تواجه قطاع النفط الوطني.



وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة فإن الاجتماع تمحور حول إحاطة رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالقضايا المتعلقة بالظروف المحيطة بالموانيء والحقول النفطية وارتداداتها على الوضع الذي تمر به البلاد، كما تناول البلاغات المقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط ضد الأفراد أو الكيانات في الداخل والخارج التي حرضت أو تسببت في تعطيل الإنتاج والتأثير علي أعمال الشركات الوطنية والمشتركة.



وتطرّقَ “صنع الله” خلال لقاءه مع “الصور” إلى التدابير والترتيبات الوقتية التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بإيرادات النفط المستقبلية، مؤكدا أن المؤسسة تتبنى أعلى درجات الشفافية المالية وتحرص على أهمية التدقيق وحسن استخدام المال العام.

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