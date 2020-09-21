“الوطنية للنفط”: إنتاج ليبيا النفطي سيرتفع الأسبوع المقبل إلى حوالي 260 ألف برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الاثنين إن النواقل ستصل تباعا إلى الموانيء النفطية لشحن النفط الليبي اعتبارا يوم الأربعاء المقبل، متوقعةً أنْ يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم إلى حوالي 260 ألف برميل يوميا.



وأكدت المؤسسة أن المهندسين والمستخدمين الوطنيين بدأوا في العودة التدريجية لمواقعهم بالحقول والمواني الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج من مينائيْ الحريقة والبريقة كخطوة أولى، على أن تتبعها باقي المواني كخطوة ثانية وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلامة.



وأشارت المؤسسة إلى أن ترتيبات التصدير من المواني الآمنة قد بدأت فعليا، وستصل النواقل تباعا اعتبارا من يوم الأربعاء لشحن المتاح من الخام في الخزانات.

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