“السراج وصنع الله” يناقشان الترتيبات التي تضمن انتظام الإيرادات لصالح كل الليبيين

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اجتماعا خلال اليومين الماضيين مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”.



وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط فإن “السراج” و”صنع الله” ناقشا خلال هذا الاجتماع كافة الترتيبات التي من شأنها أن تضمن انتظام الإيرادات لصالح كل الليبيين.



وكان النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” قد أعلن الجمعة التوصل لاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة التابعة للبرلمان بطبرق “خليفة حفتر” على إعادة فتح النفط واستئناف الإنتاج والتصدير.



ولم يصدر المجلس الرئاسي حتى الآن بيانا بالخصوص لتوضيح قبوله أو رفضه لهذا الاتفاق، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السبت رفع حالة القوة القاهرة عن الموانيء التي وصفتها بالآمنة.

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