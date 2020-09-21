“الليبية النرويجية” تشحن 8000 طن متري من الأمونيا

أعلنت الشركة الليبية النرويجية للأسمدة عن وصول السفينه Gas Snapper -الإثنين- إلى رصيف شحن الأمونيا في مرسى البريقة، لشحن مايقارب من 8000 طن متري من مادة الأمونيا وقامت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بعملية القطر والإرشاد للسفينة -حسب ماذكرته الصفحة الرسمية للشركة الليبية النرويجية.

كما قامت عناصر الإدارة الطبية بشركة سرت بإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة لطاقم السفينة بمنطقة المخطاف قبل إعطاء الإذن بدخولها إلى المرسى، فيما تابعت عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية سلامة إجراءات الحصول على الإذن بالشحن.

وأوضحت الشركة في منشورها أن هذه الشحنه باكورة لشحنات أخرى مقبلة مبديةً سعيها الدؤوب لإعادة المصانع إلى التشغيل ولو بشكل جزئي بعد الحصول على كميات الغاز والمرافق اللازمة.

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