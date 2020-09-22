ظروف الموانىء والحقول النفطية محور لقاء “صنع الله” مع “الصديق الصور”

شهد مقر مكتب النائب العام في مدينة طرابلس-الإثنين- اجتماعاً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” تمحور حول إحاطة “الصور” بعدد من القضايا ذات الأهمية، فيما يتعلق بالظروف المحيطة بالموانىء والحقول النفطية وارتداداتها على الوضع الذي تمر به البلاد والتحديات التي تواجه قطاع النفط الوطني -حسب ما أوردته المنصات الإعلامية الرسمية التابعة للمؤسسة .

وركز اللقاء -حسب ماذكرته المؤسسة- على مجموعة البلاغات المقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط ( ضد الأفراد أو الكيانات في الداخل والخارج التي حرضت أو تسببت في تعطيل الإنتاج والتأثير علي أعمال الشركات الوطنية والمشتركة وأيضاً مجموعة التدابير والترتيبات الوقتية التي اتخذتها المؤسسة فيما يتعلق بإيرادات النفط المستقبلية ).

وأكد “صنع الله” خلال اللقاء على أن ( المؤسسة تتبنى أعلى درجات الشفافية المالية وتحرص على أهمية التدقيق وحسن استخدام المال العام من قبل المؤسسات المالية الأخري )، موضحاً أن هذا الأمر ( لا يُعد تشكيكاً في مؤسسات الدولة الأخرى وإنما مبعثه للاطمئنان على ما تسير إليه الأمور في الشهور المقبلة) .

وأثنى “صنع الله” على ما يقوم به قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لمجهوداته في ( التصدي لعدد كبير من البلاغات المرفوعة من قبل الموسسة وشركاتها وتعاونه ووكلاء النيابة بالمكتب في تتبع المتهمين فيها سواء المتعلقة بتهريب المحروقات أو تعطيل الإنتاج).

وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام اللقاء بالإعلان عن ( العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانىء الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج في خطوة أولى وذلك من مينائي الحريقة والبريقة والخطوة الثانية بالنسبة لبقية الموانىء وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلامة، وقد بدأت ترتيبات التصدير من الموانىء الآمنة و ستصل النواقل تباعاً اعتباراً من يوم غد الأربعاء 23 سبتمبر ، لشحن المُتاح من الخام في الخزانات خلال 72 الساعة المقبلة وبقية الموانىء الامنة في الأيام القليلة المقبلة ويتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع المقبل إلى حوالي 260 ألف برميل في اليوم ) .

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