اقتصاد

“الجمهورية هون”.. صرف مرتبات موظفي 26 جهة عامة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة/218

قام مصرف الجمهورية فرع مدينة هون بإنزال المرتبات المتأخرة عن أشهر “مايو” و”يونيو” و”يوليو” و”أغسطس” لسنة 2020 م في حسابات المسجلين لدى الفرع والتابعين لأكثر من 26 جهة حكومية وشركات قطاع عام.

وشملت الجهات المدنية والعسكرية التي نزلت مرتبات منتسبيها، عن شهر مايو شركه نفط ليبيا – وعن شهر يونيو ، كل من حرس الحدود- شركة المياه- كلية التقنية الهندسية وعن شهر يوليو كل من شركة الزويتينة للنفط – قناة ليبيا الوطنية – مصلحه الجوزات- جامعة الجفرة- التضامن الاجتماعي- مصلحة المطارات- وزارة الشباب والرياضة- جهاز الشرطة الزراعية- المعهد الصحي- مصلحه أمن المرافق- الشركة العامة الكهرباء- ديوان المحاسبة- مصلحة الضرائب- مصلحة الطيران المدني- المركز الوطني للأرصاد الجوية- هيئه السلامة الوطنية- التفتيش التربوي.

وذكرت منصة “057” المهتمة بالأخبار المحلية للمدينة أن المصرف أنزل بشكل مزدوج مرتبات شهري 7 و 8 لكل من منتسبي وزارة الداخلية- جهاز تنمية وتطوير المركز الادارية – وفيما أنزل شهر “8” لمنتسبي جهاز تنفيذ النهر الصناعي – والأحوال المدنية، فيما تم تنزيل مرتبات متأخرة لعامين لمنتسبي ركن الدفاع الجوي عن شهري مارس وأبريل لسنة 2018 م .

يذكر أن مصرف الجمهورية هون قد أعلن في وقت سابق أن أيام السحب لن تقتصر على أسبوعين فقط وذلك تقديراً لظروف الكهرباء و انتشار الوباء وتحدث مسؤول من المصرف عن تعاون وثيق مع جهات أمنية في العملية التنظيمة داخل المصرف، أثناء تعاملات السحب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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