“الواحة للنفط” تنفي استكمال أعمالها بحقل “الفارغ”

نفت شركة “الواحة للنفط”، يوم الاثنين، الانتهاء من أعمال حقل “الفارغ” التابع لها إلى محطة السرير الغازية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها لا تزال بانتظار انتهاء الشركة العامة لنقل الغاز من استكمال تركيبات خط انابيب الغاز ؛ والذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع شركة “بترو جيت” المصرية.

وقالت: الهدف منه هو تخفيض الاعتماد على المحروقات بالإضافة إلى دعمه لمستقبل الطاقة.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل ثلاثة أسابيع عن انتهاء فرق إدارة الحفر وصيانة الآبار بالشركة من عملية رفع إنتاج أحد الآبار الواقعة بمكمن الدفة الجنوبية بحقل الواحة.

وأشارت إلى أن النتائج خلصت إلى نسبة 85% زيت خام قابلة للزيادة

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