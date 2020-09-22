صندوق الضمان الاجتماعي المرج يبحث سير العمل والميزانية التقديرية للعام 2021 م

المرج 22 سبتمبر 2020 (وال) عقدت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج، اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر الجاري، لتقييم أعمالها ومتابعة سير العمل.

هذا واستعرض مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمرج ” محمد الحواز”، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الفرع الإجراءات التنظيمية، وعمل اللجان المُشكلة، بالإضافة إلى مناقشة التحديثات التي طرأت على الفرع بعد ترفيعه من مكتب إلى فرع.

كما ناقش “الحواز” خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الأقسام ، الميزانية التقديرية للعام 2021 م، إلى جانب تقييم الأعمال المنجزة خلال الربع الثاني من العام الجاري،بالإضافة إلى وضع خطة عمل للعام الحالي .

يُشار إلى أن هذه الاجتماعات، تهدف إلى الوقوف على بعض الإجراءات، والقرارات والتعليمات الصادرة من الإدارة العامة للصندوق، وتقييم معدلات أداء العاملين بالمكتب عبر سجلات الأعمال المنجزة.(وال ـ المرج) أ ف

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