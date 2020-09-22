شركة الكهرباء تناشد المواطنين التعاون معها لتجاوز الأزمة وتؤكد على تحسن أداء الشبكة خلال الأسابيع القادمة

ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة المواطنين التعاون معها لتجاوز الأزمة الحاليةالمتمثلة في العجز الكبير الحاصل في الشبكة مع الطلب المتزايد على الطاقة.

وحذرت الشركة في بيان لها مساء أمس من التعدي على منظومات المخطط الدفاعي بالمنطقة الوسطى المصممة لحماية الشبكة من الإظلام التام والتي قامت الشركة بإعادة تفعيلها عقب الإظلام التام الذي حصل في اليومين الماضيين والذي كان سببه إلغاء تفعيل منظومة المخطط الدفاعي.

وأكدت الشركة على أن العاملين بها يعملون طوال الفترة الماضية على مدار الأربع والعشرين ساعة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية الذي سيكون ملموسا خلال الأسابيع القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية