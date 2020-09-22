الوطنية للنفط: صنع الله والسراج ناقشا الترتيبات التي تضمن انتظام إيرادات النفط لصالح كل الليبيين

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس المؤسسة صنع الله ناقش خلال اليومين الماضيين، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كافة الترتيبات التي تضمن انتظام الإيرادات لصالح كل الليبيين.

وأعلنت المؤسسة، على صفحتها الرسمية ،الاثنين، العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانئ النفطية الآمنة، ومباشرة عمليات الإنتاج من مينائي الحريقة والبريقة كخطوة أولى، يليها باقي الموانئ متوقعة وصول الإنتاج الأسبوع القادم إلى 260 ألف برميل يوميا.

وفي سياق متصل قالت المؤسسة، إن صنع الله بحث مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائم العام الصديق الصور البلاغات المقدمة من المؤسسة ضد الأفراد والكيانات بالداخل والخارج التي حرضت أو سببت في تعطيل الإنتاج والتأثير على أعمال الشركات النفطية.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الجمعة الماضية الرفع الجزئي للقوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية باستثناء تلك التي يوجد بها مرتزقة الفاغنر الروس

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