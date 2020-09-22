اقتصاد

مؤسسة النفط: الإنتاج سيبدأ من البريقة والحريقة ونتوقع وصوله إلى 260 ألف برميل يوميا

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن بدء ترتيبات التصدير من الموانئ النفطية الآمنة، متوقعة وصول إجمالي الإنتاج  خلال الأسبوع القادم لحوالي 260 ألف برميل يوميا. وأشارت المؤسسة، إلى أن المهندسين والمستخدمين الوطنين بدأوا يعودوا تدريجيا إلى مواقعهم بالحقول والمواني الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج من مينائي الحريقة والبريقة كخطوة أولى، ومن باقي […]

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