ميناء بنغازي يستقبل آلاف الأطنان من الشعير والقمح‎

استقبل ميناء بنغازي البحري، على مدار الساعات الماضية، سفينة نقل الحاويات “ڤيكتوريا” التابعة للوكيل الملاحي “شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 176 حاوية بضائع متنوعة.

وقد وصلت إلى الميناء السفينة “ألوبو” التابعة للوكيل الملاحي “شركة دليل للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 141 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما دخلت الى أرصفة الميناء سفينة نقل الحبوب “سي لورد” التابعة للوكيل الملاحي “شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها نحو عشرة آلاف طن من حبوب الشعير.

وأظهرت البيانات، التي نشرتها إدارة الميناء، رسو السفينة “ريك نوبل” التابعة للوكيل الملاحي “شركة الشيمة للتوكيلات الملاحية” وعلى متنها نحو 15 ألف طن من حبوب الشعير، إضافة إلى السفينة “زارا” التابعة للوكيل الملاحي “شركة المضيق للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 7800 طن من حبوب القم

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