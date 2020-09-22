صندوق الضمان الاجتماعي بالمرج يبحث الميزانية التقديرية للعام 2021

بحث المسؤلون عن صندوق الضمان الاجتماعي فرع مدينة المرج أمس الاثنين، سير العمل بالصندوق والميزانية التقديرية للعام القادم 2021.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر الفرع الإجراءات التنظيمية وعمل اللجان المُشكلة، بالإضافة إلى مناقشة التحديثات التي طرأت على الفرع بعد ترفيعه من مكتب إلى فرع.

ووفق بيان للصندوق، تناول الاجتماع أيضا الميزانية التقديرية للعام 2021، إلى جانب تقييم الأعمال المنجزة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والإجراءات التنظيمية، ووضع خطة عمل للعام الحالي.

وأضاف البيان بأن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على بعض الإجراءات، والقرارات والتعليمات الصادرة من الإدارة العامة للصندوق، وتقييم معدلات أداء العاملين بالمكتب عبر سجلات الأعمال المنجزة.

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