العمل والتأهيل بالوفاق تبحث وضع الخطة التدريبية للباحثين عن العمل

عقدت اللجنة المشكلة من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني لوضع الخطة التدريبية للباحثين عن العمل اجتماعها الثاني أمس الاثنين، بمقر معهد الثقافة العمالية.

وناقش الاجتماع الملاحظات التي سجلت على مقترح اللجنة الذي قدم للجنة العليا لتدريب وتشغيل الباحثين عن العمل، إضافة إلى بحث ماهية تنفيذ البرامج التدريبية والقدرات الاستيعابية للباحثين عن العمل المسجلين بمنظومة مركز المعلومات والتوثيق.

وبحسب بيان للوزارة، تم عرض بعض المقترحات التي تتعلق بتصنيف إعداد الباحثين عن العمل حسب المؤهل العلمي لكل بلدية، كما تقدم المعهد الليبي الكوري بعرض يحتوي البرنامج التدريبي للفئات المهنية والحرفية.

وانتهى الاجتماع بتشكيل فرق عمل مصغرة تقوم بجمع البيانات والتواصل مع المراكز التدريبية التابعة للقطاع العام لتحديد القدرة الاستيعابية للتنفيذ، وفق البيان.

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