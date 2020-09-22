“الكبير” يرد على مطالبة بومطاري بتخصيص عوائد النقد الأجنبي لتسديد التزامات الحكومة … ويكشف قيمة الدين العام على المالية

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إلى وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” بخصوص مطالبته تخصيص عائد مبيعات النقد الأجنبي لتسديد الالتزامات القائمة على الحكومة .

“الكبير” أكد خلال مراسلته على أن إيراد عائد الرسم على مبيعات النقد الأجنبي حتى نهاية 2020 يقدر ب16 مليار دينار ، وخصص منها للباب الثالث مبلغ 2.1 مليار ، وبذلك يكون المتبقي عن عام 2020 13.9 مليار ، و المتبقي عن 2018 و2019 7.6 مليار ، أي بإجمالي 21.5 مليار وهو لا يغطي قيمة القرض الممنوح من قبل المركزي خلال 2020 الواجب السداد والبالغ 26.7 مليار وبعجز يقدر 5.15 مليار .

كما أفاد “الكبير” خلال مراسلته بعجز وزارة المالية عن تحصيل الإيرادات السيادية المقدرة ، وبلغت نسبة العجز في تحصيلها 51% أي 1.8 مليار دينار ، الأمر الذي يتطلب من الوزارة بتحصيل تلك الإيرادات لسد العجز .

كما يبلغ رصيد الدين العام القائم على وزارة المالية حتى نهاية 2020 حوالي 84 مليار دينار وهو غير قابل للاستدامة وفقاً للكبير .

كما أكد خلال المراسلة أنه على وزارة المالية اعتماد التسوية المتفق عليها في محضر الاجتماع الموقع بين فريقي المركزي والمالية ،مطالباً كافة الجهات تكاتف الجهود لإعادة انتاج النفط وتصديره ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط ورفع مستوى الإنتاج .

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