وزارة الصحة بالوفاق تناقش الميزانية التقديرية للعام 2021

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الفنية المشكلة لاتزال تناقش الميزانية التقديرية للوزارة للعام القادم 2021.

ومن المتوقع أن تبحث اللجنة برفقة لجنة أخرى مشكلة من قبل وزارة المالية تناقش مع الجهات التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات مركزية وقروية ومراكز متخصصة الموازنة العامة لسنة 2021.

ووفق بيان للوزارة، تعتبر هذه هي المرة الأولى من نوعها التي تتم من خلالها مناقشة الميزانية التقديرية للمستشفيات والمرافق التابعة لوزارة الصحة برفقة لجنة فنية من وزارة الصحة.

وأضاف البيان بأن الوزارة تتوقع بأن تكون هذه الإضافة لها تأثير إيجابي في تحديد الميزانية من حيث الوقوف على الاحتياج الحقيقي الفعلي ودمج المناقشات الفنية من ذوي الاختصاص بين اللجنتين المالية والصحية.

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