“التضامن الاجتماعي” يُعلن موعد إيداع مرتبات أغسطس‎

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مساء الاثنين، عن استلامها صكّ المعاشات الأساسية ومرتبات الموظفين عن شهر أغسطس الماضي.

وأكد صندوق التضامن الاجتماعي أن العمل جارٍ على إحالة المعاشات والصكوك إلى الفروع جميعها والمراكز التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أنها ستكون في المصارف في موعد أقصاه أسبوع.

من جهته، أعلن مصرف شمال افريقيا “فرع السبيعة”، أن غدًا الأربعاء هو آخر يوم لتسليم الصكوك للمندوبين، مُطالبًا المندوبين إحضار الصكوك المستلمة من الزبائن اليوم الثلاثاء.

وأشار المصرف، في منشور عبر منصاته الإلكترونية، إلى أن توزيع الصكوك سيكون خلال الأسبوع القادم.

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