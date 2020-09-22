“المحاسبة” بالبيضاء يُوجه بمنع إبرام الشركات النفطية عقود النظافة والتأمين بالعملات الأجنبية

أعلن ديوان المحاسبة في البيضاء اليوم الثلاثاء، عن توجيه خطاب للوزرات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف برفض إبرام عقود للشركات النفطية خاصة بالنظافة والتأمين بالعملات الأجنبية.

وقال الديوان في خطابه، بأن بعض الشركات النفطية دأبت على إبرام تعاقدات في مجال النظافة والتأمين بالعملات الأجنبية بالمخالفة لنص المادة 48 للقانون رقم 1 لسنة 2005، والذي يوجب الدفع بالعملة الليبية أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

ويأتي قرار الديوان في ظل ما تعانيه الدولة من نقص في العملات الأجنبية وانعدام العائدات النفطية للحكومة الشرعية المنبثقة من مجلس النواب.

وطالب ديوان المحاسبة من الجهات الحكومية والمصارف والشركات بالنأي عن إبرام مثل هده العقود المخالفة للقانون.

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