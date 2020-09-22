الشحومي: علينا المطالبة باستكمال اتفاق إعادة إنتاج النفط

قال المؤسس السابق لسوق المال سليمان الشحومي اليوم الثلاثاء، إن علينا نحن الليبيين المطالبة بعودة جميع الحقول و المواني للعمل.

وأوضح الشحومي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، بأن على الجميع الاستمرار بالمطالبة أيضا لعودة خطوط الطيران للعمل وفتح الطرق البرية وتوحيد الانفاق الحكومي والانطلاق منها لتحقيق الاستقرار كقاعدة للتوافق السياسي المرتقب.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مبادرة إعادة إنتاج وتصدير النفط التي خرجت بشكل مفاجئ للجميع أربكت كل الحسابات السياسية برغم بأن الجميع يطالب به باستمرار.

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