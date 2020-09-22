حصري: الكبير يخاطب السراج بخصوص ميزانية 2021… ويطالب بالتنسيق لتطبيق الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض بدون استثناءات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إلى رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” لعدم التأخير في اعتماد ميزانية 2021 .

الرسالة تضمنت عمل الرئاسي و مصرف ليبيا المركزي على اعداد واعتماد الترتيبات المالية 2021 قبل انقضاء عام 2020 ، على أن يراعي عند اعتمادها وضع البلاد الحالي وفي مقدمتها توقف النفط .

وأكد “الكبير” خلال مراسلته على ضرورة الشروع في التشاور مع المركزي لتطبيق الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض بدون أي استثناءات وتحديد نسبة الرسم المناسبة التي تتماشي مع الظروف الحالية ، وتزويد المركزي بالاحتياجات الكلية من النقد الأجنبي لعام 2021 للقطاعين العام و الخاص .

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