المؤسسة الوطنية للنفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء عن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة، ووجهت المشغل لشركة الزويتينة بمباشرة ترتيبات استئناف الإنتاج.

وقالت المؤسسة أنها قامت خلال اليومين الماضيين بتقييم أمني لميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط والذي أظهر تحسنا كبيرا في الوضع الأمني مما ​​يسمح لها باستئناف الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية.

وأضافت أن مواني الحريقة والبريقة والزويتينة تعتبر الآن مواتنيء آمنة، وستعمل المؤسسة على تقييم باقي الحقول والموانئ النفطية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني.

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