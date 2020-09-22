“المحاسبة” يدعو لتجنب إبرام العقود بالعملات الأجنبية

دعا ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة والمصارف، التي تتعاقد مع شركات نظافة وتأمين، بالعملات الأجنبية، بضرورة الدفع بالعملة الليبية مع إمكانية الدفع بما يعادل قيمتها بوسائل الدفع المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.

وأشار الديوان في تعميم نشره بمنصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن النقد الأجنبي غير متوفر، إلى جانب انعدام العائدات النفطية للحكومة الليبية.

وقال الديوان إنه لاحظ إبرام الشركات النفطية تعاقدات في مجال النظافة والتأمين بالعملات الأجنبية، في مخالفة للمادة 48 من القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف.

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