الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة ومباشرة ترتيبات الإنتاج.

وكانت قد قامت المؤسسة الوطنية في وقت سابق، بتقييم أمني لميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط، ليتبين أن الوضع الأمني يسمح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية.

وتعد شركة الزويتينة المغذي الرئيسي لغاز الطهي، كما أنها مصدر مهم لمنظومة خط الساحل مما يمكن باقي المشغلين من تغذية محطتي شمال بنغازي والزويتينة بالوقود الغازي، والذي سيسهم في التخفيف من معاناة الأهالي في مدينة ويؤمّن وقودا غازيا نظيفا ومنتظما.

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