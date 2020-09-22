الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار

أنقرة 22 سبتمبر 20202 (وال) -سجلت الليرة التركية مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، إذ يشير المستثمرون إلى احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وسجلت العملة التركية 7.6440 ليرة مقابل الدولار في الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وكانت العملة التركية قد سجلت 7.6365 ليرة مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الاثنين.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.(وال أنقرة) س خ.

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