السفير الألماني يجتمع برئيس شركة الكهرباء ويقدم مقترحات لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي

زار السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” اليوم الثلاثاء مقر الشركة العامة للكهرباء بالعاصمة، وعقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وبحسب ما ذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء فقد تناول الاجتماع الوضع الحالي للشركة والصعوبات التي تواجهها في ظل العجز الكبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال عرض ضوئي قُدم من قبل مسؤولي الشركة.

وأضاف ذات المصدر أن السفير الألماني استعرض جملة من الاقتراحات للخروج من أزمة الكهرباء من خلال معالجة آليات الشفافية ووضع القرار وتوفير بيئة آمنة وكافية لزيادة ثقة المستثمرين، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية والتركيز على توعية وترشيد المستهلك والتركيز على مشاريع الطاقات المتجددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية