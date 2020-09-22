اقتصاد

الوطنية للنفط تتوقع وصول إنتاج الخام خلال أيام إلى 260 ألف برميل يوميا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 22 سبتمبر 2020 (وال) -توقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا, أن يصل الأسبوع القادم، إجمالي الإنتاج النفطي في البلاد بعد استئناف عمل الحقول والمصافي، إلى حوالي 260 ألف برميل يوميا.

وأعلنت المؤسسة، في بيان نشرته مساء أمس الاثنين، “العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى وذلك من مينائي الحريقة والبريقة وكخطوة ثانية لباقي الموانئ وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلامة”.

وأضاف البيان: “بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة، وستصل النواقل تباعا اعتبارا من يوم 23 سبتمبر لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال 72 ساعة القادمة وباقي الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة”.
وتابعت المؤسسة: “ويتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم إلى حوالي 260 ألف برميل في اليوم”.

وقررت المؤسسة الوطنية للنفط لاحقا رفع حالة “القوة القاهرة” عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة.(وال طرابلس) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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