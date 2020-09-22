“مالية الوفاق” تحيل مرتبات سبتمبر

أحالت وزارة المالية في حكومة الوفاق، الثلاثاء، مرتبات العاملين في القطاع العام عن شهر سبتمبر الجاري، إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيدا لتسييلها المرتبات في حسابات الجهات العامة بغرض صرفها للموظفين الذين يفوق عددهم المليونين وفقا لبيانات وزارة العمل والتأهيل.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن أن إجمالي ما تم إنفاقه من المرتبات خلال الفترة بين يناير وحتى أغسطس الماضيين بلغ 14.4 مليار دينار أي بنسبة تفوق 61٪ من إجمالي الإنفاق العام من الخزانة العامة.

وعلمت “218” خلال يونيو الماضي من مصدر يعمل في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق لقناة أن إجراءات خفض المرتبات التي اتخذتها حكومة الوفاق منذ مطلع العام وشرعت في تنفيذها وزارة المالية، ستسهم في خفض المرتبات بمقدار 2.7 مليار دينار إلى جانب ضبط المزيد من حالات الازدواج الوظيفي.

وأضاف المصدر أنه في حال ما اتخذ المزيد من إجراءات المالية لتنظيم بند المرتبات ربما تخفض بمقدار 3 مليارات دينار في ختام العام الجاري.

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