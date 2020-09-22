تراجع أسعار الذهب عالميا مع تواصل خسائره

واشنطن 22 سبتمبر 2020 (وال) -تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مقتربة من أدنى مستوى لها في ستة أسابيع.

ولا تزال الأسعار تحت ضغط الصعود القوي للعملة الأميركية مقابل سلة من العملات العالمية، وذلك قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس الأميركي عن التوقعات الاقتصادية وإجراءات السياسة النقدية الأخيرة أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في واشنطن.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 9ر0 بالمئة الى 72ر1984 دولار من مستوى افتتاح تعاملات اليوم 35ر1912 دولار.(وال واشنطن) س خ.

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