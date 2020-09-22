رسو الناقلة  “GAS  SNAPPER” بميناء البريقة النفطي لشحن مادة “الأمونيا”

البريقة 22 سبتمبر 2020 (وال)- رست الناقلة GAS SNAPPER بميناء البريقة النفطي لشحن مادة “الأمونيا”.

هذا وقد رست الناقلة التابعة للوكيل الملاحي شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ والتي تحمل علم جزر المارشال، بعد حصولها على موافقة من مديرية آمن منفذ البريقة البحري الجوي .

وقام أعضاء المديرية بتأمين الموظفين داخل المنفذ والتابعين لقسم التزويدات والكهرباء، وفرق الصيانة والشركة الليبية النرويجية للأسمدة، وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وتسهيل عملية الدخول والخروج على مدار الـ 24 ساعة. (وال- البريقة) ع ع/ ر ت

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