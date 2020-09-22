انخفاض قياسي للدولار واليورو مقابل الدينار الليبي.. أخر الأسعار

سجلت أسعار الدولار الامريكي انخفاضا ملحوظاً أمام الدينار الليبي وسط حالة من عدم الاستقرار في تداولات السوق السوداء “الموازي” في سوق المشير للعملات.

وتداول التجار الدولار مساء الثلاثاء خلال اخر تحديث بـ 5.65 ديناراً ، فيما سجلت حوالة تركيا 5.68 ديناراً، وهبط اليورو إلى 6.60 ديناراً.

عدم استقرار

ويعيش الدولار حالة من عدم الاستقرار بعد التطورات الاخيرة، وسجل عصر اليوم 5.86 ديناراً في أعلى سعر له في تعاملات الثلاثاء، و5.58 دينار في أدنى سعر له.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 5.65 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.60 دينار

اليورو = 6.74 دينار

الباوند = 7.15 دينار

الدينار التونسي = 2.03 دينار

الجنية المصري = 0.35 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 248 دينار للجرام.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي