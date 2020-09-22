البلدي البوانيس يعتمد خطة إستراتيجية لعام 2030

البوانيس 23 سبتمبر 2020 (وال)- عقد المجلس البلدي البوانيس، اجتماعه العادي الـ 11 لسنة 2020م، لاعتماد الخطة الإستراتيجية للبلدية لعام 2030.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس بمقر المجلس، استعراض ومناقشة بنود الاجتماع، بينها المراسلات الواردة، والتصديق على محضر الاجتماع العاشر، بالإضافة إلى ملف الأمني، ووضع آلية معينة لحصر النازحين والمهجرين، والمستثمرين العرب والأجانب المقيمين بمناطق بلدية وادي البوانيس، من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص المجلس البلدي البوانيس، على أمن وسلامة المواطن بالبلدية، وتأكيده على ضرورة تكاثف الجهود، والتعاون من أجل راحة المواطنين. (وال- البوانيس) خ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال