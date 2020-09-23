“المشنون” يؤكد موافقة طيران المنطقة الشرقية لفتح الأجواء أمام الطيران المدني بين كل مطارات ليبيا

أكد رئيس لمجلس إدارة الشركة الأفريقية للطيران القابضة “عزالدين مشنون” اليوم الأربعاء في تصريح خص به صدى الاقتصادية عن عقد اجتماع بهيئة مواصلات الحكومة الليبية الموقتة، وذلك بحضور القابضة والشركات التابعة، لدراسة كيفية رفع الحظر بين المنطقة الغربية والشرقية للسماح بطيران المنطقة الغربية للمرور لمصر والسعودية والسودان.

وأضاف “المشنون” خلال تصريحه لصدى أن الاجتماع قد خلص على فتح الأجواء أمام الطيران المدني بين كل مطارات ليبيا شرق وغرب وجنوب.

جاء ذلك الاجتماع عقب مراسلة من قبل الطيران المدني بالمنطقة الغربية إلى الشرقية، للسماح برفع حظر الطيران بين المنطقتين الغربية والشرقية لاستئناف كافة الرحلات.

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