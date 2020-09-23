“قرقاب” يعتمد القوائم المالية لشركة ليبيانا للمصادقة عليها من قبل ديوان المحاسبة

عقدت الجمعية العمومية لشركة الاتصالات أمس الثلاثاء اجتماعا برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” وعدد من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة شركة ليبيانا.

حيث تم خلال الاجتماع متابعة أعمال الشركة ومناقشة التقارير الفنية والمالية، واعتماد القوائم المالية والمصادقة عليها من قبل ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تمر بها الشركة واعتماد الميزانيات اللازمة للبدء في استئناف المشاريع التي ستساهم في تطوير أداء الشركة.

كما تم أيضاً مناقشة التعديلات اللازم إتخادها بالنظام الأساسي للشركة واللوائح المعمول بها لتواكب الشركة عمليات الميكنة والحوكمة الرشيدة.

ولخُص الاجتماع إلى وضع مجموعة من الخطوات العملية التي من شأنها تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات المهمة التي ستساهم وبشكل كبير في الرفع من جودة الخدمات.

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