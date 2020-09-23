المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن إيرادات شهري يوليو وأغسطس من 2020

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الأربعاء في بيان لها، إن إيرادات شهري يوليو وأغسطس من العام 2020، بلغت مجتمعة ما يقرب من 128.2 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة بأن إيرادات صادرات النفط والغاز والمكثفات لشهر يوليو بلغت 38.2 مليون دولار أمريكي، مسجلة بذلك تراجعا كبيراً مقارنة بإيرادات شهر يوليو 2019 والتي بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي.

وتعتبر عائدات يوليو أدنى إيرادات شهرية يتم تسجيلها خلال هذا العام، حيث سجلت المؤسسة الوطنية للنفط 24.7 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات النفط الخام و12.8 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات الغاز والمكثفات و647,346 دولار أمريكي من مبيعات البتروكيماويات.

وأضاف البيان بأن إيرادات شهر أغسطس، سجلت ارتفاعا طفيفًا بعد أن تم وقف الحصار لفترة مؤقتة وبشكل محدود والسماح لها بشحن كمية من النفط الخام من الخزانات الموجودة في ميناء السدرة، وهو ما يفسّر تسجيل إيرادات مالية خلال شهر أغسطس فاقت 90 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2019.

وبينت المؤسسة بأن 74.4 مليون دولار أمريكي كانت من مبيعات النفط الخام، و14.7 مليون دولار أمريكي من مبيعات الغاز والمكثفات، و829,204 ألف دولار أمريكي من مبيعات البتروكيمياويات.

وكلفت الاقفالات غير القانونية والضارة الدولة الليبية حوالي 10 مليارات دولار إلى الآن، وهي تُع ّد خسارة فادحة خصوصا في ظِلّ الأزمة الوطنية الحالية، وفق بيان المؤسسة.

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