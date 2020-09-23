الاجتماع الرابع للقابضة للاتصالات يبحث خطط الشركة في 2020

قالت الشركة القابضة للاتصالات في طرابلس أمس الثلاثاء، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعه الرابع للعام الحالي 2020 برئاسة رئيس مجلس الإدارة فيصل قرقاب وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة والمدير العام.

ووفق بيان للشركة، تناول الاجتماع عرض تقرير نشاط الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة أهم الخطط والمشاريع الاستثمارية الجديدة المستهدفة لتحسين وتطوير القطاع.

وأضاف البيان، بأن الاجتماع ناقش خطط وبرامج الشركة خلال العام الحالي بما في ذلك عودة شركات الاتصالات العالمية لاستئناف مشاريع الجيل الرابع المطور في كافة أنحاء ليبيا وكذلك تطوير البنية التحتية لشركات القطاع لمجابهة التحديات التي تمر بها البلاد وأبرزها انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بما يضمن تقديم خدمات بجودة عالية.

وفيما يخص المساهمة في تنمية الاقتصاد، اعتمد مجلس الإدارة خطة متكاملة تهدف إلى خلق منصات من أجل تقديم عدد أكبر من مشاريع التنمية المستدامة مثل التجارة الإلكترونية والتعليم التفاعلي وغيرها من المشاريع.

وأشار البيان إلى تطرق الاجتماع للمشاريع الاستثمارية لشركة البنية للاستثمار والخدمات التي من خلالها تستطيع توظيف أصولها من أجل تحقيق الإيرادات والنمو، بالإضافة إلى دراسة تطوير شركة بريد ليبيا من خلال برامج ومشاريع عاجلة حتى تتمكن الشركة من التغلب على الأزمة المالية التي تمر في الوقت الراهن.

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