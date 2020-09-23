اقتصاد

“المركزي المصري”: ارتفاع تحويلات المواطنين العاملين بالخارج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، حيثُ سُجل ارتفاع التحويلات بما نسبته 9.4%، مسجلاً مليارين و900 مليون دولار، مقابل مليارين و600 مليون دولار سجلتها في يوليو من العام الماضي.

ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى قيام الحكومة المصرية بعدة إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والذي شمل أيضًا تحرير سعر صرف عملتها المحلية.

وإلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات قطاع السياحة، تعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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