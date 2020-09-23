صنع الله: الدولة تتكبد خسائر فادحة فقط لخدمة المصالح الخارجية والسياسية

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء، إن الدولة الليبية تتكبد خسائر فادحة فقط لخدمة المصالح الخارجية والسياسية.

ويأتي تصريح صنع الله مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات الدولة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام 2020.

وأشار صنع الله في بيان إلى أنه فيما تواجه بلدان العالم أزمة مالية واقتصادية تاريخية، لا تزال الدولة الليبية تتكبد خسائر فادحة فقط لخدمة المصالح الخارجية والسياسية. كما تستمر إقفالات النفط غير القانونية في التسبب في تداعيات كارثية على اقتصادنا الوطني ومصدر قوت الليبيين.

وأضاف بأن المؤسسة دأبت على نشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط بصورة شهرية منذ يناير 2018، وذلك حرصًا منها على تكريس مبدأ الشفافية.

وكانت المؤسسة أعلنت عن تحقيقها إيرادات نفطية خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت قيمتها ما يقرب من 128.2 مليون دولار أمريكي.

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