تعاون ليبي ألماني في مجال النفط والغاز

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله رفقة سفير ألمانيا لدى ليبيا، العودة التدريجية لعمليات الإنتاج وفق الخطط التي تم وضعها من قبل المستشارين والمختصين بالمؤسسة.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الألمانية في مجال النفط والغاز.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، أمس، عن رفع حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة ومباشرة ترتيبات الإنتاج، بعد أن قامت، بتقييم أمني لميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط، ليتبين أن الوضع الأمني يسمح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية.

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