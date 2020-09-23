اقتصاد

الخليج العربي تستأنف عمليات التشغيل والإنتاج وتصدير النفط

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الأربعاء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استئناف عمليات الإنتاج والتصدير عبر ميناء الحريقة النفطي.

ووفق بيان صادر عن إدارة الشركة، باشر المستخدمين في الحقول والمواقع النفطية في إتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات لاستئناف عمليات التشغيل والإنتاج و تصدير النفط.

ومن المتوقع أن تدخل إلى ميناء الحريقة النفطي ناقلة نفط لشحن كمية تقدر بحوالي 1 مليون برميل من النفط من خزانات ميناء الحريقة، والذي سيمكن من إعادة التشغيل والبدء في العمليات الإنتاجية بحقلي السرير ومسله فوراً، بحسب البيان.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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