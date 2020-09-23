تراجع في أسعار النفط الخام في السوق العالمية

تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم، الأربعاء، مدفوعة ببيانات أمريكية أولية، أظهرت ارتفاعا في المخزونات على غير توقعات المحللين.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن معهد البترول الأمريكي الذي قال إن مخزونات الخام المحلية ارتفعت بمقدار 691 ألف برميل إلى غاية 18 سبتمبر الحالي مشيرا إلى تراجع في العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.12 بالمئة أو 5 سنتات إلى 41.67 دولارا للبرميل الواحد.

وأضافت الوكالة، أن العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط هبطت في نوفمبر بنسبة 0.20 بالمئة أو 8 سنتات إلى 39.71 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن أسعار النفط في أغلب دول العالم تشهد تراجع ملحوظ، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية