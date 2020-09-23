اقتصاد

انخفاض أسعار النفط عالميا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط في جلسة افتتاح اليوم الأربعاء انخفاضا بأكثر من 1% في الوقت الذي كشفت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع الأمر الذي جدد المخاوف حيال الطلب على الوقود.

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا، هبطت العقود الآجلة للخام القياسي برنت 33 سنتا إلى 41.39 دولارا للبرميل، وبالمقابل هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 40 سنتا إلى 39.40 دولارا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا انخفاضا يوم الاثنين الماضي بأكثر من 4% وهو أكبر تراجع لهما في أسبوعين
أما فيما يخص قطاع النفط في ليبيا، فقد صرحت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس الثلاثاء أنها تتوقع ارتفاع إنتاج النفط إلى أكثر من 250 ألف برميل يوميا في البلاد بحلول الأسبوع المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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