“محمد هيثم” يكشف محاولة اغتياله … ويوضح تفاصيل تعيين أقاربه بالصحة

أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني “محمد هيثم” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية على تنفيذه عدة مشاريع بوزارة الصحة وتقديم الخدمات فعلية لقطاع الصحة ، مؤكداً وجود جهات تقوم بمحاربته وتشن حرب إعلامية عليه أو على المجلس الرئاسي .

وقال “هيثم” أن وزارة الصحة لديها لجنة عطاءات ولديها محاضر وإجراءات معتمدة من المجلس الرئاسي ، والجهات ذات الاختصاص ،واحتكار الشركات لبعض التوريدات آمر عاري عن الصحة ،ومعظم المعدات التي تستعمل في القطاع الصحة معدات مهمة يزيد عمرها عن 12 سنة أو 15 ، ولا أرضى أن يتم شراء المعدات من شركات غير معروفة عالمياً .

وأفاد “محمد هيثم”: نهج وزارة الصحة سيسير كما هو وهو التعامل مع الشركات المسجلة والعالمية المعروفة ، مضيفاً أن شركات تعامل معها قوية جداً .

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقول: إن قرار تعيين عدد من أقاربي كملحقيين صحيين كان قبل أن أتولى منصب وكيل بوزارة الصحة ، و بالتشاور مع عدة جهات والتكليف تم من قبل وزير الصحة السابق.

وأفاد بالقول: أقترح عن فتح عدد 5 ساحات فقط ، كمكاتب وليس كملحقيات ، و قمت بمراسلة وزارة الخارجية بعدم التمديد للملحقيات عدا 5 فقط بالدول واقفال الباقي وهذا هو الصحيح فوجود عدد كبير يسبب في اهدار المال العام.

وتابع بالقول: وزارة الصحة تتعامل بشكل كبير مع الأجهزة الرقابية ، ووزارة منفتحة وهناك تجاوب وتدارك الأخطاء .

وكشف “هيثم” عن محاولة اغتياله المدة الماضية ، بعد اجتماعه مع “السراج” ووفاة 3 من عناصره الأمنية ، وأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموضوع واحالته للنائب العام والتحقيق لايزال قائم إلى الآن .

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