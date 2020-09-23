اقتصاد

“محمد هيثم” يكشف محاولة اغتياله … ويوضح تفاصيل تعيين أقاربه بالصحة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني “محمد هيثم” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية على تنفيذه عدة مشاريع بوزارة الصحة وتقديم الخدمات فعلية لقطاع الصحة ، مؤكداً وجود جهات تقوم بمحاربته وتشن حرب إعلامية عليه أو على المجلس الرئاسي .

وقال “هيثم” أن وزارة الصحة لديها لجنة عطاءات ولديها محاضر وإجراءات معتمدة من المجلس الرئاسي ، والجهات ذات الاختصاص ،واحتكار الشركات لبعض التوريدات آمر عاري عن الصحة ،ومعظم المعدات التي تستعمل في القطاع الصحة معدات مهمة يزيد عمرها عن 12 سنة أو 15 ، ولا أرضى أن يتم شراء المعدات من شركات غير معروفة عالمياً .

وأفاد “محمد هيثم”: نهج وزارة الصحة سيسير كما هو وهو التعامل مع الشركات المسجلة والعالمية المعروفة ، مضيفاً أن شركات تعامل معها قوية جداً .

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقول: إن قرار تعيين عدد من أقاربي كملحقيين صحيين كان قبل أن أتولى منصب وكيل بوزارة الصحة ، و بالتشاور مع عدة جهات والتكليف تم من قبل وزير الصحة السابق.

وأفاد بالقول: أقترح عن فتح عدد 5 ساحات فقط ، كمكاتب وليس كملحقيات ، و قمت بمراسلة وزارة الخارجية بعدم التمديد للملحقيات عدا 5 فقط بالدول واقفال الباقي وهذا هو الصحيح فوجود عدد كبير يسبب في اهدار المال العام.

وتابع بالقول: وزارة الصحة تتعامل بشكل كبير مع الأجهزة الرقابية ، ووزارة منفتحة وهناك تجاوب وتدارك الأخطاء .

وكشف “هيثم” عن محاولة اغتياله المدة الماضية ، بعد اجتماعه مع “السراج” ووفاة 3 من عناصره الأمنية ، وأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموضوع واحالته للنائب العام والتحقيق لايزال قائم إلى الآن .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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