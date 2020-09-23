شركة الواحة تشرع في تهيئة ميناء السدرة لاستئناف العمل

قال قسم الإعلام في شركة الواحة للنفط لقناة 218 ‪ اليوم الأربعاء إن فرق السلامة في الشركة قد باشرت تنفيذ مراحل جديدة من تعقيم مرافق الشركة وتطبيق الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد عمار تمهيدا لعودة الإنتاج ولضمان سلامة العاملين.

وأضاف المصدر أن الحملة شملت مرافق ميناء السدرة الذي يعد أكبر موانئ التصدير في ليبيا والذي تديره شركة الواحة وذلك لضمان سلامة العاملين واستعدادا لعودة استقبال السفن النفطية.

وتوقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن يرتفع إنتاج ليبيا خلال الأسبوع المقبل إلى 206 آلاف برميل يوميا وليبيا قد صدرت في يوليو الماضي شحنة استثنائية من ميناء السدرة عبر الناقلة كريتي باستيون قبل أن تعود مؤسسة النفط وتعلن حالة القوة القاهرة في ميناء السدرة من جديد في يوليو الماضي بعد رفض حرس المنشآت النفطية إعطاء الإذن لإعادة التصدير، قبل أن يعود الجمعة الماضية ويعلن السماح بإعادة ضخ وإنتاج النفط

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