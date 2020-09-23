“الوطنية للنفط” تكشف قيمة إيراداتها لشهر يوليو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات النفط والغاز والمكثفات لشهر يوليو 2020 قد بلغت 38.2 مليون دولار.

وأشارت المؤسسة في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية إلى تسجيل تراجع كبيرا بالمقارنة مع إيرادات شهر يوليو 2019 والتي بلغت 2.1 مليار دولار، وأكدت الشركة في بيانها أن العائدات التي سجلتها في يوليو الماضي تعتبر أدنى إيرادات شهرية يتم تسجيلها خلال العام الجاري حيث سجلت 24.7 مليون دولار من مبيعات النفط الخام، و12.8 مليون دولار من مبيعات الغاز والمكثفات ونحو 647 ألف دولار من مبيعات البتروكيماويات.

وفي السياق ذاته قالت المؤسسة إنها سجلت ارتفاعا طفيفا في إيراداتها خلال أغسطس الماضي بعد أن “وقف الحصار” لفترة مؤقتة وبشكل محدود بالإضافة للسماح لها بشحن كمية من النفط الخام من الخزانات الموجودة في ميناء السدرة، في إشارة منها إلى أن هذا السبب الرئيسي في أن الإيرادات التي سجلت في أغسطس كانت حوالي 90 مليون دولار، بالمقارنة مع 2 مليار دولار سجلتها خلال الشهر نفسه من العام الماضي

وقد سجلت المؤسسة الوطنية للنفط الشهر الماضي نحو 74.4 مليون دولار من مبيعات النفط الخام، و14.7 مليون دولار أمريكي من مبيعات الغاز والمكثفات، بالإضافة إلى نحو 829 ألف دولار من مبيعات البتروكيماويات.

وذكرت الوطنية للنفط أن خسائر الإقفالات قد بلغت حوالي 10 مليارات دولار حتى الآن.

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